Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»

Ярослава призналась, что сектор прыжков в высоту холодный в плане отношений





Ярослава Магучих / Фото: gathletics.com.ua Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих высказалась о конкуренции в секторе с соотечественницами Юлией Левченко и Ириной Геращенко.

«В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом. Это на чемпионате Украины было как-то теплее, мы и смеялись, и общались, но вообще это холодный сектор, где никто ни с кем не общается, потому что настраивается на свою высоту, на свой прыжок. А вот вне сектора или дорожки все хорошо контактируют друг с другом». Напомним, ранее в Днепре поддержали Магучих и других своих спортсменов.