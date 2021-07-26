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Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»

Ярослава призналась, что сектор прыжков в высоту холодный в плане отношений

Легкая атлетика
09:38
Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»
Ярослава Магучих / Фото: gathletics.com.ua

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих высказалась о конкуренции в секторе с соотечественницами Юлией Левченко и Ириной Геращенко.

«В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом. Это на чемпионате Украины было как-то теплее, мы и смеялись, и общались, но вообще это холодный сектор, где никто ни с кем не общается, потому что настраивается на свою высоту, на свой прыжок. А вот вне сектора или дорожки все хорошо контактируют друг с другом».

Напомним, ранее в Днепре поддержали Магучих и других своих спортсменов.

Источник: focus.ua Карен Агабекян
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Ярослава Магучих Ирина Геращенко Юлия Левченко

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