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Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»
Ярослава призналась, что сектор прыжков в высоту холодный в плане отношений
09:38
Ярослава Магучих / Фото: gathletics.com.ua
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих высказалась о конкуренции в секторе с соотечественницами Юлией Левченко и Ириной Геращенко.
«В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом. Это на чемпионате Украины было как-то теплее, мы и смеялись, и общались, но вообще это холодный сектор, где никто ни с кем не общается, потому что настраивается на свою высоту, на свой прыжок. А вот вне сектора или дорожки все хорошо контактируют друг с другом».
Напомним, ранее в Днепре поддержали Магучих и других своих спортсменов.