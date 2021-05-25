Магучих: «Очень нравится чувство полета, поэтому и выбрала прыжки в высоту»

Ярослава Магучих / Фото: Dan Vernon

Легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, чем ей нравятся прыжки в высоту, а также поделилась воспоминаниями о чемпионате мира-2019, с которого она вернулась с серебряной медалью:



В детстве я бегала с препятствиями, прыгала в длину, даже немного занималась метанием, но потом поняла что мне очень нравится чувство полета.

Перед стартом у меня есть традиция – смотрю на тренера Татьяну Владимировну, а потом прыгаю.