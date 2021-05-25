Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании
Магучих: «Очень нравится чувство полета, поэтому и выбрала прыжки в высоту»
Украинская легкоатлетка в детстве также занималась бегом с препятствиями и прыжками в длину
09:59
Ярослава Магучих / Фото: Dan Vernon
Легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, чем ей нравятся прыжки в высоту, а также поделилась воспоминаниями о чемпионате мира-2019, с которого она вернулась с серебряной медалью:
В нашем спорте все прыгают выше головы. Тогда я не осознавала всего масштаба события, а сейчас понимаю, как это круто – соревноваться со взрослыми и показывать высокие результаты.
В детстве я бегала с препятствиями, прыгала в длину, даже немного занималась метанием, но потом поняла что мне очень нравится чувство полета.
Перед стартом у меня есть традиция – смотрю на тренера Татьяну Владимировну, а потом прыгаю.
Напомним, что украинская прыгунья в высоту должна была выступить на первом этапе Бриллиантовой лиги, но была отстранена от соревнований из-за нарушения COVID-протокола.
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