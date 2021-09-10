Магучих: «По завершению сезона хотелось бы поставить точку в одном вопросе»

Ярослава Магучих / фото - World Athletic

Чемпионка Европы Ярослава Магучих опубликовала новый пост в своем Instagram. Легкоатлетка ответила не несколько вопросов, которые часто всплывают в ее комментариях и личных сообщениях.

За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой.

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую – где вы вообще видели финишную линию в высоте?

Теперь касательно фото:

Оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Личвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания.

И теперь кульминация: обнимает меня не Мария Ласицкене, а Никола Макдермотт – представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста.

Всем добра, а я пошла в отпуск».