Магучих: «По завершению сезона хотелось бы поставить точку в одном вопросе»
Чемпионка Европы Ярослава Магучих опубликовала новый пост в своем Instagram. Легкоатлетка ответила не несколько вопросов, которые часто всплывают в ее комментариях и личных сообщениях.
«По завершении сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе.
За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой.
Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую – где вы вообще видели финишную линию в высоте?
Теперь касательно фото:
Оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Личвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания.
И теперь кульминация: обнимает меня не Мария Ласицкене, а Никола Макдермотт – представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста.
Всем добра, а я пошла в отпуск».
В финале Бриллиантовой лиги Магучих стала второй.
В топ-4 на соревнованиях в Цюрихе также попали 2 украинки в беге на 400 метров с барьерами.