Магучих: «россияне, хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину!»

Ярослава Магучих / Фото: Facebook

Призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих в социальных сетях высказалась о ситуации в Украине после интервенции российской федерации.



россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе.

Для россиян: хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину! Бомбят города, стреляют по мирным жителям и это наша реальность! Бездействуя вы поддерживаете войну! Мы не хотим войны, но будем защищать наш дом!»