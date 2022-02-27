Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»
Магучих: «россияне, хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину!»
Ярослава поддержала украинский народ в сложные времена
17:49
Ярослава Магучих / Фото: Facebook
Призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих в социальных сетях высказалась о ситуации в Украине после интервенции российской федерации.
«Несколько дней почти вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов.Напомним, ранее российская авиация сожгла украинскую «Мрию».
россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе.
Для россиян: хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину! Бомбят города, стреляют по мирным жителям и это наша реальность! Бездействуя вы поддерживаете войну! Мы не хотим войны, но будем защищать наш дом!»