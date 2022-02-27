Магучих: «россияне, хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину!»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 2
Сегодня 15
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Окончен
17:00 Арсенал - Ливерпуль -:- Перенесен
17:00 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Окончен
19:30 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Айнтрахт - Бавария 0:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Эмполи - Ювентус 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Мальорка - Валенсия 0:1 Окончен
19:30 Райо Вальекано - Реал 0:1 Окончен
22:00 Атлетико - Сельта 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Динамо - Ингулец -:- Перенесен
15:00 Олимпик - Заря -:- Запланирован
15:00 Минай - Десна -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Шахтер -:- Перенесен
19:30 Александрия - ФК Львов -:- Перенесен
Хоккей (3 события из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Джерси Дэвилз 8:5 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 6:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 11) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Труа - Марсель 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Севилья - Бетис 2:0 2-й тайм
Футбол (14 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Челси - Лестер : Перенесен
16:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Монако - Реймс 1:2 Окончен
18:05 Труа - Марсель 0:1 1-й тайм
21:45 Лион - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Окончен
18:30 Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0:0 Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Специя - Рома -:- Запланирован
21:50 Лацио - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Севилья - Бетис 2:0 2-й тайм
22:00 Барселона - Атлетик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ворскла - Верес : Перенесен
17:00 Черноморец - ФК Мариуполь : Перенесен
17:00 СК Днепр-1 - Десна : Перенесен
Хоккей (1 событие из 17) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:50 Аталанта - Сампдория -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Рух - Колос -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:30
Смешанные единоборства. Combate Global
17:35
Золотая коллекция бокса

Магучих: «россияне, хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину!»

Ярослава поддержала украинский народ в сложные времена
Легкая атлетика
17:49
Магучих: «россияне, хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину!»
Ярослава Магучих / Фото: Facebook

Призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих в социальных сетях высказалась о ситуации в Украине после интервенции российской федерации.

«Несколько дней почти вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов.

россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе.

Для россиян: хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину! Бомбят города, стреляют по мирным жителям и это наша реальность! Бездействуя вы поддерживаете войну! Мы не хотим войны, но будем защищать наш дом!»

Напомним, ранее российская авиация сожгла украинскую «Мрию».
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ярослава Магучих

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»
Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»
Легкая атлетика
19 февраля 11:00
1
Магучих превзошла Ласицкене, но стала только второй на престижном турнире
Магучих превзошла Ласицкене, но стала только второй на престижном турнире
Легкая атлетика
16 февраля 09:31

Новости: Легкая атлетика

Магучих: «россияне, хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину!»
Магучих: «россияне, хватит делать вид, что нет войны! россия напала на Украину!»
17:49
Легендарная легкоатлетка Влашич – о Зеленском: «Сегодня этот «клоун» показал всему миру, что значит стоять на стороне своего народа»
Легендарная легкоатлетка Влашич – о Зеленском: «Сегодня этот «клоун» показал всему миру, что значит стоять на стороне своего народа»
12:31
Юлия Левченко: «На нас напала россия. С*ки! Как вы могли? Беларусь помогает. Вторые с*ки»
Юлия Левченко: «На нас напала россия. С*ки! Как вы могли? Беларусь помогает. Вторые с*ки»
26 февраля 13:33
Добрынская: «Я горжусь украинцами. Мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче»
Добрынская: «Я горжусь украинцами. Мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче»
23 февраля 13:38
Саладуха: «Призываю мировое спортивное сообщество высказаться и осудить российскую агрессию по отношению к Украине»
Саладуха: «Призываю мировое спортивное сообщество высказаться и осудить российскую агрессию по отношению к Украине»
22 февраля 17:20
Украинская легкоатлетка о радости некоторых жителей «ДНР» и «ЛНР»: «Вы похоронили свое будущее»
Украинская легкоатлетка о радости некоторых жителей «ДНР» и «ЛНР»: «Вы похоронили свое будущее»
22 февраля 12:26
Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»
Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»
19 февраля 11:00
И снова допинг. Великобританию лишили серебряной медали Токио-2020
И снова допинг. Великобританию лишили серебряной медали Токио-2020
19 февраля 08:39
Бех-Романчук трижды ошиблась в дебютном турнире сезона
Бех-Романчук трижды ошиблась в дебютном турнире сезона
18 февраля 12:59
Все новости

Популярные новости

Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
3
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
7
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
12
Все новости