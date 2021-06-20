Магучих: «Уже привыкла, что внутри страны у нас проходит мини-чемпионат Европы»

Ярослава Магучих / фото - ФЛАУ

Чемпионка Европы Ярослава Магучих прокомментировала недавнюю победу на чемпионате Украины. Днепрянка отметила высокий уровень конкуренции и рассказала о подготовке к Олимпийским Игра в Токио.

Мы с тренером, Татьяной Степановой, никогда заранее не планируем, какие высоты будем ставить. Сегодня я преодолела два метра с хорошим запасом и мы решили попробовать силы на 2.05. Должна сказать, что попытки были достаточно неплохие, особенно первая и третья.

На следующих соревнованиях буду пытаться прыгать выше двух метров. Сейчас многие девушки показывают такие результаты, и медали на Олимпийских играх, вероятно, будут разыгрываться именно на этих высотах. Сложно что-то прогнозировать. Все готовятся, и в Токио нас ожидает ожесточенная и интересная борьба».