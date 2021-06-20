Магучих: «Уже привыкла, что внутри страны у нас проходит мини-чемпионат Европы»
Чемпионка Европы Ярослава Магучих прокомментировала недавнюю победу на чемпионате Украины. Днепрянка отметила высокий уровень конкуренции и рассказала о подготовке к Олимпийским Игра в Токио.
«Очень довольна результатом, ведь для меня это лишь вторые соревнования летом. На сборах и тренировках мы улучшали технические навыки, работали над скоростью. Чемпионат Украины был основным турниром в нашем календаре перед Олимпийскими играми. Я уже привыкла к тому, что у нас внутри страны всегда происходит мини-чемпионат Европы по прыжкам в высоту. Конкуренция всегда высокая, и это круто, что она есть.
Мы с тренером, Татьяной Степановой, никогда заранее не планируем, какие высоты будем ставить. Сегодня я преодолела два метра с хорошим запасом и мы решили попробовать силы на 2.05. Должна сказать, что попытки были достаточно неплохие, особенно первая и третья.
На следующих соревнованиях буду пытаться прыгать выше двух метров. Сейчас многие девушки показывают такие результаты, и медали на Олимпийских играх, вероятно, будут разыгрываться именно на этих высотах. Сложно что-то прогнозировать. Все готовятся, и в Токио нас ожидает ожесточенная и интересная борьба».
Среди мужчин соревнования в Луцке выиграл Андрей Проценко.
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