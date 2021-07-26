Магучих: «В обычной жизни мало людей знают, кто я»

Украинка является претенденткой на медаль

Ярослава Магучих / фото - Getty Images

Чемпионка Европы Ярослава Магучих рассказала о своей популярности и о том, как она к ней относится. Легкоатлетка ранее установила новый рекорд Украины, на Олимпиаде в Токио она претендует на золотую медаль и новый мировой рекорд.

О серебряной медали чемпионата мира в Дохе.

«Это были мои первые взрослые соревнования на международной арене, где ты выступаешь не сам за себя, а за Украину, за команду. Поэтому можно сказать, что и серебряная медаль стала для меня отправной точкой на большие высоты».

О награде лучше легкоатлетки Европы.

«Я была очень счастлива. Это приятно, что тебя узнают, что ты какой-то идол для младших поколений, они тебя равняются и хотят заниматься спортом и легкой атлетикой в частности. Я считаю, что это очень круто».

Об известности.

«В кругу спортсменов и тех, кто вовлечен в спорт, конечно, я это чувствую. А в обычной жизни еще мало людей понимают, кто я такая».

О просьбе сфотографироваться.

«Нет, такого нет. Может, это и хорошо - я спокойно готовлюсь к Олимпиаде и не отвлекаюсь ни на что».

Ранее Магучих поделилась мыслями об отношениях с конкурентками из Украины.