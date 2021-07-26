Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 9
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 2:2 Окончен
Теннис (1 событие из 48) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:40 Айла Томлянович - Элина Свитолина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Теннис (2 события из 55) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
07:35 Мария Саккари - Элина Свитолина -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован

Магучих: «В обычной жизни мало людей знают, кто я»

Украинка является претенденткой на медаль
Легкая атлетика
26 июля 17:28
Магучих: «В обычной жизни мало людей знают, кто я»
Ярослава Магучих / фото - Getty Images

Чемпионка Европы Ярослава Магучих рассказала о своей популярности и о том, как она к ней относится. Легкоатлетка ранее установила новый рекорд Украины, на Олимпиаде в Токио она претендует на золотую медаль и новый мировой рекорд.

О серебряной медали чемпионата мира в Дохе.

«Это были мои первые взрослые соревнования на международной арене, где ты выступаешь не сам за себя, а за Украину, за команду. Поэтому можно сказать, что и серебряная медаль стала для меня отправной точкой на большие высоты».

О награде лучше легкоатлетки Европы.

«Я была очень счастлива. Это приятно, что тебя узнают, что ты какой-то идол для младших поколений, они тебя равняются и хотят заниматься спортом и легкой атлетикой в частности. Я считаю, что это очень круто».

Об известности.

«В кругу спортсменов и тех, кто вовлечен в спорт, конечно, я это чувствую. А в обычной жизни еще мало людей понимают, кто я такая».

О просьбе сфотографироваться.

 

«Нет, такого нет. Может, это и хорошо - я спокойно готовлюсь к Олимпиаде и не отвлекаюсь ни на что». 

Ранее Магучих поделилась мыслями об отношениях с конкурентками из Украины.

Источник: focus.ua Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ярослава Магучих прыжки в высоту

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»
Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»
Легкая атлетика
26 июля 09:38
Настораживает. Ласицкене выиграла второй турнир кряду, вновь прыгнув выше 1,90 м
Настораживает. Ласицкене выиграла второй турнир кряду, вновь прыгнув выше 1,90 м
Легкая атлетика
17 июля 22:00
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали
Мнение
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали
Olympics
12 июля 20:50
1
Она заставляет верить в золото Олимпиады. Магучих разорвала чемпионат Европы в клочья и хочет мировой рекорд
Послесловие
Она заставляет верить в золото Олимпиады. Магучих разорвала чемпионат Европы в клочья и хочет мировой рекорд
Легкая атлетика
11 июля 12:19
1
Магучих в Токио намерена побить мировой рекорд, которому более 30 лет
Магучих в Токио намерена побить мировой рекорд, которому более 30 лет
Легкая атлетика
10 июля 20:56
Магучих с рекордом турнира принесла Украине второе золото ЧЕ среди молодежи
Магучих с рекордом турнира принесла Украине второе золото ЧЕ среди молодежи
Легкая атлетика
10 июля 20:23

Новости: Легкая атлетика

Магучих: «В обычной жизни мало людей знают, кто я»
Магучих: «В обычной жизни мало людей знают, кто я»
26 июля 17:28
Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»
Магучих о Левченко и Геращенко: «В секторе мы конкурентки, которые не общаются друг с другом»
26 июля 09:38
В Днепре развесили билборды с поддержкой своих олимпийцев
В Днепре развесили билборды с поддержкой своих олимпийцев
Токио-2020
21 июля 18:19
Призера чемпионатов Европы Ляховую не взяли на Олимпиаду из-за недавних родов
Призера чемпионатов Европы Ляховую не взяли на Олимпиаду из-за недавних родов
Токио-2020
21 июля 09:58
Украинского легкоатлета, который должен был ехать на Олимпиаду, дисквалифицировали
Украинского легкоатлета, который должен был ехать на Олимпиаду, дисквалифицировали
Токио-2020
20 июля 15:40
Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза
Тема дня
Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза
Токио-2020
18 июля 12:23
Настораживает. Ласицкене выиграла второй турнир кряду, вновь прыгнув выше 1,90 м
Настораживает. Ласицкене выиграла второй турнир кряду, вновь прыгнув выше 1,90 м
17 июля 22:00
Жульжик с личным рекордом завоевала серебро на юниорском чемпионате Европы
Жульжик с личным рекордом завоевала серебро на юниорском чемпионате Европы
17 июля 18:56
В олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Токио-2020
17 июля 09:30
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
16
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Эксклюзив Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 20:24
1
Все новости