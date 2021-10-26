Магучих за три недели до Олимпийских игр получила травму

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир рассказала, что приехала на Олимпийские игры с травмой.



Но я поняла, что в спорте нельзя ничего планировать. В спорте неизвестно как все повернется. Конечно, в ближайшее время хочется это сделать и есть для этого и амбиции, и техническая оснащенность. Почему бы и нет? Но я столкнулась с тем, что перед Олимпиадой у меня была идеальная форма и за три недели до нее я столкнулась с инцидентом на тренировке.

Как Беленюк (Жан Беленюк незадолго до Олимпийскх игр тяжело травмировал плечо)?

- У меня было чуть легче, но да. Я не прыгала и пропустила четыре прыжковые тренировки, а это все технические элементы. Мы приехали туда и прыгали, а Татьяна Владимировна говорит перед квалификацией: «Ничего, участница Олимпиады – это круто». Но когда я начала прыгать, то поняла, что вроде бы все нормально».