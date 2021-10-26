Магучих за три недели до Олимпийских игр получила травму
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир рассказала, что приехала на Олимпийские игры с травмой.
– У спортсменов три цели: первая – попасть на Олимпиаду, вторая стоять на пьедестале, третья – стремиться побить мировой рекорд. Я недавно в олимпийском музее в Лозанне купила блокнот и там написано: «Олимпийские рекорды существуют для того, чтобы их били и устанавливали новые. Какая классная фраза.
Но я поняла, что в спорте нельзя ничего планировать. В спорте неизвестно как все повернется. Конечно, в ближайшее время хочется это сделать и есть для этого и амбиции, и техническая оснащенность. Почему бы и нет? Но я столкнулась с тем, что перед Олимпиадой у меня была идеальная форма и за три недели до нее я столкнулась с инцидентом на тренировке.
Как Беленюк (Жан Беленюк незадолго до Олимпийскх игр тяжело травмировал плечо)?
- У меня было чуть легче, но да. Я не прыгала и пропустила четыре прыжковые тренировки, а это все технические элементы. Мы приехали туда и прыгали, а Татьяна Владимировна говорит перед квалификацией: «Ничего, участница Олимпиады – это круто». Но когда я начала прыгать, то поняла, что вроде бы все нормально».
Напомним, ранее стали известны гонорары украинских легкоатлетов за участие в «Бриллиантовой лиге».
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