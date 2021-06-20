Мазур и Проценко стали чемпионами Украины

В Луцке прошел чемпионат Украины по легкой атлетике

Андрей Проценко / фото - ФЛАУ

В секторе прыжков в высоту лучший результат показал Андрей Проценко. Легкоатлету покорилась высота 2,26, что на 3 сантиметра выше, чем у серебряного призера Дмитрия Яковенко. Третье место с таким же результатом занял Олег Дорощук.

В прыжках в длину лучшим стал Владислав Мазур, который показал результат 7,94. Вторым стал Сергей Никифоров с прыжком на 7,91, а третий Ярослав Исаченков сильно отстал от лидеров – 7,66 и довольствовался бронзой.

Лучший результат сезона в Луцке продемонстрировала Ярослава Маучих.