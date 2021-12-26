Рыжикова – об избрании Сафиуллина президентом ФЛАУ: «Призываю уважать выбор большинства»
Сборная Украины продолжает оставаться без тренера. Главный кандидат отказался от должности
Причиной стали семейные обстоятельства
11:15
Михаил Хмель
По информации пресс-службы Федерации легкой атлетики, украинский специалист Михаил Хмель отказался возглавить сборную Украины.
Изначально временная комиссия ФЛАУ и Министерства молодежи и спорта рекомендовала Хмеля на должность главного тренера сборной Украины по легкой атлетике. Но 15 декабря специалист направил заявление на имя и. о. президента ФЛАУ Евгения Пронина, в котором отказался от должности из-за семейных обстоятельств.
Как ранее сообщалось, президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин подал в отставку после решения комиссии рекомендовать на должность главного тренера Хмеля.
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