Сборная Украины продолжает оставаться без тренера. Главный кандидат отказался от должности

Причиной стали семейные обстоятельства





Михаил Хмель

По информации пресс-службы Федерации легкой атлетики, украинский специалист Михаил Хмель отказался возглавить сборную Украины.



Изначально временная комиссия ФЛАУ и Министерства молодежи и спорта рекомендовала Хмеля на должность главного тренера сборной Украины по легкой атлетике. Но 15 декабря специалист направил заявление на имя и. о. президента ФЛАУ Евгения Пронина, в котором отказался от должности из-за семейных обстоятельств.

Как ранее сообщалось, президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин подал в отставку после решения комиссии рекомендовать на должность главного тренера Хмеля.