Бех-Романчук: «Я ничего сказать не могу, извините»
Михамбо стала олимпийской чемпионкой с лучшим результатом сезона, Бех-Романчук – пятая
Марина также установила лучшее достижение текущего сезона
3 августа 06:51
Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images
Завершился олимпийский турнир в прыжках в длину среди женщин.
Единственная представительница Украины Марина-Бех Романчук на установила свой лучший результат сезона – 6,88. Этого результата хватило для пятого места Олимпиады-2020. Остальные прыжки не пошли в зачет из-за заступов украинки.
Олимпийское золото получила Малайка Михамбо. Немка победила на Играх в Токио, Япония, с личным лучшим результатом сезона – 7,00.
Напомним, что Михаил Романчук на Олимпийских играх завоевал серебро и бронзу.
Комментарии 0