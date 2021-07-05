Проценко будет единственным украинцем на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Минус конкурент Проценко. Чемпион мира из России дисквалифицирован на четыре года за подделку документов
Лысенко отстранен от соревнований до 2022 года
19:53
Данил Лысенко / Фото: РИА Новости
Чемпион мира 2018 года в помещении, серебряный призер ЧЕ-2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко дисквалифицирован на четыре года за фальсификацию документов, помимо этого россиянин получил еще два года отстранения условно за нарушение правил подачи информации о местонахождении, сообщает athleticsintegrity.org.
CAS подтвердил обвинения, выдвинутые Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) против российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за многочисленные нарушения антидопинговых правил, в том числе отсутствие информации о местонахождении и вмешательство в процесс управления результатами.
Напомним, что в августе 2018 Лысенко был временно отстранен за неоднократный пропуск допинг-тестов. Позже спортсмен в дисциплине украинца Андрея Проценко предоставил документы, согласно которым он не прошел контроль по не зависящим от него обстоятельствам.
Напомним, что Проценко выступит на шестом этапе Бриллиантовой лиги.
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