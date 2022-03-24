«Мой отец и будущий муж защищают нашу страну» Левченко о самом сложном решении в жизни
Украинская легкоатлетка назвала свою самую большую мечту
24 марта 20:11
Юлия ЛевченкоТитулованная легкоатлетка Юлия Левченко разместила в своих соцсетях пост, в котором призналась, что покинула Украину и плохо себя чувствует из-за этого:
«Мой отец, мой будущий муж до сих пор защищают нашу страну. Они делают все, чтобы у меня была возможность вернуться к тренировкам. Сейчас я заграницей. Самое сложное решение для меня. Но они (отец и парень) сказали: «Мы здесь, чтобы сохранить жизнь тебе и многим другим людям.». Мое сердце полностью разбито, целый мир хочет помочь, но у меня есть только одна мечта – вернуться домой. Много моих друзей и семья сейчас в Украине. Ментально я полностью разрушена…Я молюсь за спасение нашего мира.»
Ранее XSPORT.ua разместил обращение дзюдоистки Дарьи Белодед к Владимиру Зеленскому.
Комментарии 0