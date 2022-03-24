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«Мой отец и будущий муж защищают нашу страну» Левченко о самом сложном решении в жизни

Украинская легкоатлетка назвала свою самую большую мечту
Легкая атлетика
24 марта 20:11
«Мой отец и будущий муж защищают нашу страну» Левченко о самом сложном решении в жизни
Юлия Левченко
Титулованная легкоатлетка Юлия Левченко разместила в своих соцсетях пост, в котором призналась, что покинула Украину и плохо себя чувствует из-за этого:

«Мой отец, мой будущий муж до сих пор защищают нашу страну. Они делают все, чтобы у меня была возможность вернуться к тренировкам. Сейчас я заграницей. Самое сложное решение для меня. Но они (отец и парень) сказали: «Мы здесь, чтобы сохранить жизнь тебе и многим другим людям.». Мое сердце полностью разбито, целый мир хочет помочь, но у меня есть только одна мечта – вернуться домой. Много моих друзей и семья сейчас в Украине. Ментально я полностью разрушена…Я молюсь за спасение нашего мира.»




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Источник: XSPORT
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Юлия Левченко

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