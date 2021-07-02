На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступит шесть украинцев

В Стокгольме у Бех-Романчук будет шанс исправиться

Марина Бех-Романчук / Фото: facebook.com/UkrainianAthletics

На пятом этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в Стокгольме, Швеция, выступят шесть украинцев.



Сергей Никифоров и Марина Бех-Романчук выступят в прыжках в длину, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих представят Украину в прыжках в высоту, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук – в беге на 400 м с барьерами.

Отметим, что Рыжикова и Ткачук на четвертом этапе коммерческого турнира в Осло, Норвегия, финишировали в первой тройке. А вот Бех-Романчук не смогла безошибочно выполнить ни одну из пяти своих попыток, так что у Марины есть замечательная возможность реабилитироваться.

Никифоров, Геращенко и Магучих дебютируют в текущем сезоне Бриллиантовой лиги.

Напомним, что Ярослава могла выступить на первом этапе турнира в сезоне, но была снята с соревнования из-за нарушения COVID-протокола.