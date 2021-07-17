Главная конкурентка Магучих на Олимпийское золото в Токио победила на турнире в Финляндии
Настораживает. Ласицкене выиграла второй турнир кряду, вновь прыгнув выше 1,90 м
Россиянке также покорилась высота в 2 метра
22:00
Мария Ласицкене / фото - Eurosport
Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла золотую медаль на вторых соревнованиях кряду. Россиянка является главной конкуренткой Ярославы Магучих на Играх в Токио.
В финском Лапинахти Марии для победы хватило 1 метра и 92 сантиметров. На предыдущих соревнованиях Ласицкене покорилась планка в 2 метра.
19-летняя Магучих стабильно прыгает на 2 метра. На молодежном чемпионате Европы украинка победила с большим отрывом от ближайших преследовательниц.
На Играх в Токио Ярослава намерена установить новый мировой рекорд.