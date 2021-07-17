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Настораживает. Ласицкене выиграла второй турнир кряду, вновь прыгнув выше 1,90 м

Россиянке также покорилась высота в 2 метра
Легкая атлетика
22:00
Настораживает. Ласицкене выиграла второй турнир кряду, вновь прыгнув выше 1,90 м
Мария Ласицкене / фото - Eurosport

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла золотую медаль на вторых соревнованиях кряду. Россиянка является главной конкуренткой Ярославы Магучих на Играх в Токио.

В финском Лапинахти Марии для победы хватило 1 метра и 92 сантиметров. На предыдущих соревнованиях Ласицкене покорилась планка в 2 метра.

19-летняя Магучих стабильно прыгает на 2 метра. На молодежном чемпионате Европы украинка победила с большим отрывом от ближайших преследовательниц.

На Играх в Токио Ярослава намерена установить новый мировой рекорд.

Антон Кривенко
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Мария Ласицкене Ярослава Магучих

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