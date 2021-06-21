Нестеренко добыл путевку на Олимпийские Игры в метании диска

С лучшим результатом в карьере украинец перевыполнил норматив на 42 см

Фото: facebook.com/UkrainianAthletics / Максим Таковский

Украинский метатель диска Никита Нестеренко отобрался на Олимпийские Игры-2020 в Токио.



Нестеренко стал чемпионом Украины с результатом 64.91 м, чего не хватило для выполнения норматива. После турнира украинец отправился на этап Кубка Украины по метаниям, где и смог добиться желаемого результата – 66.42 м (перевыполнение норматива на 42 см).

Это лучшее достижение Никиты в карьере. Он смог превзойти результат, показанный на соревнованиях в 2016 году – тогда результат украинца составил 66.23 м. Игры в Японии станут для Нестеренко третьими кряду.

Напомним, что Анна Рыжикова с олимпийским нормативом стала чемпионкой Украины в беге на 400 м.