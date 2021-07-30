Нестеренко попал в топ-20 на ОИ-2020

Украинец не смог пробиться в финал

Никита Нестеренко / фото - Getty Images

На Олимпийских играх в Токио состоялась квалификация в метании диска. Украину в секторе представлял чемпион страны и призер чемпионата Европы сред молодежи Никита Нестеренко.

Украинец показал результат – 60, 95 метров, чего не хватило для выхода в финал. В своей группе он стал 10-м и 20-м в общем зачете.

Для попадания в финал необходимо было показать результат 66 метров либо стать одним из 12 лучших по результатам в двух группах квалификации.

Напомним, что главный претендент из сборной США на золото в прыжках с шестом сдал положительный тест на коронавирус.