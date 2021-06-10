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Никифоров победил в Австрии

Украинец завоевал уже вторую медаль за неделю

Легкая атлетика
11:35
Никифоров победил в Австрии
Сергей Никифоров / Фото: poglyad.tv

9 июня на турнире Raiffeisen Austrian Open в Айзенштадте украинец Сергей Никифоров с результатом 7.80 м выиграл соревнования в прыжках в длину.

А уже 9 июня в Айзенштадте, на соревнованиях Raiffeisen Austrian Open, добавил к своему результату один сантиметр и поднялся на одну позицию выше.

Второе место занял чех Войтех Комарек (7.56 м).

Напомним, ранее на турнире в Праге Никифоров стал вторым в прыжках в длину.

Карен Агабекян
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Сергей Никифоров

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