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Никифоров победил в Австрии
Украинец завоевал уже вторую медаль за неделю
11:35
Сергей Никифоров / Фото: poglyad.tv
9 июня на турнире Raiffeisen Austrian Open в Айзенштадте украинец Сергей Никифоров с результатом 7.80 м выиграл соревнования в прыжках в длину.
А уже 9 июня в Айзенштадте, на соревнованиях Raiffeisen Austrian Open, добавил к своему результату один сантиметр и поднялся на одну позицию выше.
Второе место занял чех Войтех Комарек (7.56 м).
Напомним, ранее на турнире в Праге Никифоров стал вторым в прыжках в длину.
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