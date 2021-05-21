Обошли Ласицкене. Геращенко победила на турнире в Германии, Магучих заняла 2-е место

Украинки показали одинаковый результат

Ирина Геращенко / фото - ФЛАУ

В Дессау-Рослау, Германия, прошел турнир 23. Internationales Leichtathletik Meeting.

В прыжках в высоту сразу 2 украинки смогли попасть на пьедестал. Ирина Геращенко заняла первое место, а чемпионка Европы Ярослава Магучих стала второй. Отметим, что обе украинки показали результат – 1,92 метра, но Ирина завоевала «золото», благодаря меньшему количеству попыток.

В соревнованиях также приняла участие трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая выступала под нейтральным флагом. Россиянка показала 7-й результат на соревнованиях.





Вскоре Магучих выступит на этапе Бриллиантовой лиги.