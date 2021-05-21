Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Обошли Ласицкене. Геращенко победила на турнире в Германии, Магучих заняла 2-е место
Украинки показали одинаковый результат
21 мая 22:12
Ирина Геращенко / фото - ФЛАУ
В Дессау-Рослау, Германия, прошел турнир 23. Internationales Leichtathletik Meeting.
В прыжках в высоту сразу 2 украинки смогли попасть на пьедестал. Ирина Геращенко заняла первое место, а чемпионка Европы Ярослава Магучих стала второй. Отметим, что обе украинки показали результат – 1,92 метра, но Ирина завоевала «золото», благодаря меньшему количеству попыток.
В соревнованиях также приняла участие трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая выступала под нейтральным флагом. Россиянка показала 7-й результат на соревнованиях.
Вскоре Магучих выступит на этапе Бриллиантовой лиги.
Комментарии 0