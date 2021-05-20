Магучих, Левченко и Саладуха выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Турнир состоится в английском Гейтсхеде
20 мая 19:13
Ольга Саладуха / Фото - Facebook23 мая в английском Гейтсхеде состоится первый этап сезона Бриллиантовой лиги.
В нем примут участие и титулованные украинские легкоатлетки. Об этом сообщает официальный Facebook-аккаунт ФЛАУ.
Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту, а Ольга Саладуха будет соревноваться в тройном прыжке.
Отметим, что после Гейтсхеда следующий этап престижной серии турниров состоится 28 мая в Дохе (Катар).
Накануне украинка Анна Рыжикова стала вице-чемпионкой в беге на 400 метров с барьерами турнира World Continental Tour (Gold Level), который проходит в чешской Остраве.
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