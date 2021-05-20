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Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги

Турнир состоится в английском Гейтсхеде
Легкая атлетика
20 мая 19:13
Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Ольга Саладуха / Фото - Facebook
23 мая в английском Гейтсхеде состоится первый этап сезона Бриллиантовой лиги.

В нем примут участие и титулованные украинские легкоатлетки. Об этом сообщает официальный Facebook-аккаунт ФЛАУ.

Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту, а Ольга Саладуха будет соревноваться в тройном прыжке.

Отметим, что после Гейтсхеда следующий этап престижной серии турниров состоится 28 мая в Дохе (Катар).

Накануне украинка Анна Рыжикова стала вице-чемпионкой в беге на 400 метров с барьерами турнира World Continental Tour (Gold Level), который проходит в чешской Остраве.


Владимир Кириченко
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Теги

Ольга Саладуха Юлия Левченко Ярослава Магучих Бриллиантовая лига

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