Чемпион ОИ-2016 побил мировой рекорд в толкании ядра, который держался 31 год

Краузер на 25 см превзошел предыдущее достижение

Райан Краузер / Фото: AP / Charlie Riedel

Чемпион Олимпийских Игр-2016 американец Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра, который был установлен в 1990-м году.



На американском отборе в Токио-2020 Краузер толкнул ядро на 23,37 м, что на 25 сантиметров дальше прошлого мирового рекорда (23,12 м), установленного соотечественником Райана Рэнди Барнсом.

Напомним, что мировой рекорд в беге на 10000 метров продержался всего два дня.