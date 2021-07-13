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Олимпийский чемпион из Ямайки не попал в состав сборной на Токио-2020

Маклауд пожаловался на ранний старт финального забега отбора
Olympics Токио-2020
14:25
Олимпийский чемпион из Ямайки не попал в состав сборной на Токио-2020
Омар Маклауд / фото - Loop Jamaica

Олимпийский чемпион Рио-2016 в беге на 110 метров с барьерами Омар Маклауд пропустит Игры-2020 в Токио, Япония.

Маклауд занял восьмое место на национальном отборе в Ямайке и жаловался на судороги из-за того, что финальный забег прошел ранним утром. Накануне он выиграл полуфинал.

«Я не был выбран для того, чтобы представлять свою страну на Олимпийских играх этого года, которые стали бы самым человечным моментом.

Моя правда состоит в том, что я не думаю, что мне была предоставлена справедливая возможность заслужить свое место. Для моей страны подобным образом относиться к соревнованию, в котором выступает действующий олимпийский чемпион, назначив финал на 8 утра, было очень безответственно и, мягко говоря, обескураживающе.

Я мог бы продолжать и дальше, но это, очевидно, ничего не изменит. Мое сердце действительно разбито, так как последние две недели были очень тяжелы эмоционально, физически и морально. Но я буду стараться изо всех сил в завершении сезона».  

    Напомним, что от Украины в Японию отправятся 158 олимпийцев.

Антон Кривенко
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