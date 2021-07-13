Олимпийский чемпион из Ямайки не попал в состав сборной на Токио-2020

Омар Маклауд / фото - Loop Jamaica

Олимпийский чемпион Рио-2016 в беге на 110 метров с барьерами Омар Маклауд пропустит Игры-2020 в Токио, Япония.

Маклауд занял восьмое место на национальном отборе в Ямайке и жаловался на судороги из-за того, что финальный забег прошел ранним утром. Накануне он выиграл полуфинал.

Моя правда состоит в том, что я не думаю, что мне была предоставлена справедливая возможность заслужить свое место. Для моей страны подобным образом относиться к соревнованию, в котором выступает действующий олимпийский чемпион, назначив финал на 8 утра, было очень безответственно и, мягко говоря, обескураживающе.

Я мог бы продолжать и дальше, но это, очевидно, ничего не изменит. Мое сердце действительно разбито, так как последние две недели были очень тяжелы эмоционально, физически и морально. Но я буду стараться изо всех сил в завершении сезона».