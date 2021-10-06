Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Олимпийский чемпион Лондона-2012 вновь сдал положительную допинг-пробу. Из-за него Болт лишился золота Игр-2008
Это уже второе антидопинговое нарушение в карьере ямайского спринтера
10:21
Неста Картер / Фото - rte.ieИзвестный ямайский легкоатлет Неста Картер сдал положительную допинг-тест. Разбирательство касательно дела 35-летнего спринтера назначено на 14 октября. Об этом сообщает Jamaica Gleaner.
Отметим, что уже второе антидопинговое нарушение в карьере ямайца – в 2017-м он был лишен золота Пекина-2008 после того, как в его пробе на перепроверке был обнаружен запрещенный препарат метилгексаниамин.
Тогда золотых медалей также лишились его партнеры по команде: Усэйн Болт, Майкл Фрэйтер и Асафа Пауэлл.
В августе этого Картер завершил карьеру сославшись на то, что ему приходится использовать запрещенный препарат для лечения заболевания.
Напомним, Неста является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в эстафете 4×100 метров, а также трехкратным чемпионом мира (также в эстафете).
Накануне Болт побывал в компании экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.