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Олимпийский чемпион Рио-2016 в метании молота дисквалифицирован на 2 года из-за употребления допинга
Дильшод Назаров не выступит на Играх в Токио-2020
18 марта 17:00
Дильшод Назаров / Фото - sbnationОлимпийского чемпиона Рио-2016 в метании молота Дильшода Назарова дисквалифицировали на 2 года из-за употребления допинга. Об этом сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit.
Таджикский легкоатлет был временно отстранен в сентябре 2019 года после обнаружения запрещенных веществ в его допинг-пробе, которую он сдал на ЧМ-2011.
Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) вынес вердикт о дисквалификации Назарова на два года. Срок отстранения отсчитывается с 24 сентября 2019 года. Все результаты, показанные спортсменом с 29 августа 2011-го по 29 августа 2013-го, аннулированы.
Отметим, что Назаров является чемпионом Олимпийских игр-2016, а также серебряный призер чемпионата мира 2015 года, на его счету три победы на Азиатских играх и пять золотых медалей чемпионатов Азии.
Таким образом, таджик не примет участие на Играх в Токио-2020.
А тем временем ФЛАУ сообщила, что в феврале лучшими легкоатлетами стали прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко.