Определились лучшие легкоатлеты года в Европе

Оба лауреата выиграли Олимпийские игры в Токио и обновили мировые рекорды

Фото: european-athletics

Представительница Нидерландов Сифан Хассан и норвежец Карстен Варгольм признаны лучшими легкоатлетами года в Европе.

Хассан в 2021 году завоевала две золотые медали Олимпийских игр в Токио (5000 м и 10000 м), а также установила новый мировой рекорд на дистанции 10000 метров.

Варгольм выиграл олимпийское золото на дистанции 400 м с барьерами, обновив при этом свой же мировой рекорд. 25-летний норвежец во второй раз получил награду лучшему легкоатлету Европы.