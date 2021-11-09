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Паралимпийский чемпион Писториус, осужденный за убийство, может досрочно покинуть место лишения свободы

Южноафриканец уже отбыл половину срока наказания
Легкая атлетика
22:02
Паралимпийский чемпион Писториус, осужденный за убийство, может досрочно покинуть место лишения свободы
Оскар Писториус / Фото - japantimes.co.jp
Шестикратный паралимпийский чемпион, южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус, осужденный за убийство подруги, может досрочно покинуть места лишения свободы. Об этом сообщает Japan Times.

В 2014 году Писториусу получил шесть лет тюрьмы за непредумышленное убийство Ревы Стенкамп, однако позже дело переквалифицировали, заменив статью на «убийство» и продлили срок тюремного заключения до 13 лет.

В июле 2021 года южноафриканец уже отбыл половину срока. Адвокат Писториуса сообщил, что теперь Оскар имеет право на досрочное освобождение. Но прежде чем специальная комиссия решит, достоин ли он этого, спортсмен должен встретится с родственниками погибшей. Его поведение на встрече будет учтено.

Дело о досрочном освобождении титулованного легкоатлета начали рассматривать в конце октября, однако пока процесс приостановлен.
Владимир Кириченко
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