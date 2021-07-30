Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе ушла на карантин в Токио-2020
Первая золотая медаль Токио-2020 в легкой атлетике отправилась в копилку Эфиопии
Барега стал лучшим в беге на 10 000 метров
15:23
Селемон Барега / Фото: getty images
На Олимпийских играх в Токио был разыгран первый комплект медалей в легкой атлетике. В беге на 10 тыс. метров у мужчин победил эфиоп Селемон Барега.
Серебро и бронза достались бегунам из Уганды – Джошуа Кипруиу Чептегеиу и Джейкобу Кайплимо.
Токио-2020. Легкая атлетика. Мужчины. 10 000 м
1. Селемон Барега (Эфиопия) – 27.43,22.
2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 27.43,63.
3. Джейкоб Кайплимо (Уганда) – 27.43,88.
Напомним, ранее украинская четверка в смешанной эстафете не смогла квалифицироваться в финал.
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