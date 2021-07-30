Первая золотая медаль Токио-2020 в легкой атлетике отправилась в копилку Эфиопии

Барега стал лучшим в беге на 10 000 метров

Селемон Барега / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио был разыгран первый комплект медалей в легкой атлетике. В беге на 10 тыс. метров у мужчин победил эфиоп Селемон Барега.



Серебро и бронза достались бегунам из Уганды – Джошуа Кипруиу Чептегеиу и Джейкобу Кайплимо.

Токио-2020. Легкая атлетика. Мужчины. 10 000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия) – 27.43,22.

2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 27.43,63.

3. Джейкоб Кайплимо (Уганда) – 27.43,88.

Напомним, ранее украинская четверка в смешанной эстафете не смогла квалифицироваться в финал.



