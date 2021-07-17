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В олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Положительный тест получил один из членов иностранной сборной
Olympics Токио-2020
09:30
В олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Фото: Getty Images

В олимпийской деревне Токио-2020 впервые выявлено заражение коронавирусом.

Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто.

Положительный тест получил один из членов иностранной сборной, однако национальность и другие личные данные не разглашаются. По данным телеканала NHK, заразившийся не был спортсменом.

Случаи инфекции уже были зафиксированы среди делегаций Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но это происходило либо в аэропорту после прилета в Японию, либо в местах предварительного размещения команд.

Первая большая группа украинских олимпийцев уже отправилась в Токио.

Рене Тер Велде
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