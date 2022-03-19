Магучих с лучшим результатом сезона стала чемпионкой мира
Победа Украины на чемпионате мира! «Золотой» прыжок Магучих в Белграде
Ярослава выиграла планетарное первенство с лучшим результатом сезона
19 марта 15:55
Фото: Getty Images
В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира-2022 по легкой атлетике в помещении.
В прыжках в высоту участвовали две украинки – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Победу в данной дисциплине с лучшим результатом сезона (2.02 м) завоевала Магучих.
«Золотой» прыжок:
Напомним, что в первый день Юлия Лобан стала десятой в пятиборье.
Комментарии 1