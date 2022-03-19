Победа Украины на чемпионате мира! «Золотой» прыжок Магучих в Белграде

Ярослава выиграла планетарное первенство с лучшим результатом сезона

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В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира-2022 по легкой атлетике в помещении.



В прыжках в высоту участвовали две украинки – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Победу в данной дисциплине с лучшим результатом сезона (2.02 м) завоевала Магучих.

«Золотой» прыжок:

Напомним, что в первый день Юлия Лобан стала десятой в пятиборье.