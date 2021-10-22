Побившая рекорд Кравец Юлимар Рохас претендует на звание лучшей легкоатлетки года

Конкуренцию венесуэлке составят Мария Ласицкене и другие топовые спортсменки

Фото: twitter.com/TeamRojas45

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила имена номинанток, которые претендуют на звание лучшей легкоатлетки года в мире.

Номинантки на звание лучшей легкоатлетки 2021 года:

Валери Оллмен (США) – золото в метании диска в Токио-2020;

Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – золото в беге на 110 м с барьерами в Токио-2020;

Мария Ласицкене (АНС) – золото в прыжках в высоту в Токио-2020;

Сифан Хассан (Нидерланды) – золото в беге на 5000 и 10 000 м, а также бронза в беге на 1500 м в Токио-2020;

Фаит Кипьегон (Кения) – золото в беге на 1500 м в Токио-2020;

Сидни Маклафлин (США) – золото в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4×400 м в Токио-2020;

Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова) – золото в беге на 400 м в Токио-2020;

Атинг Му (США) – золото в беге на 800 м и в эстафете 4×400 м в Токио-2020;

Юлимар Рохас (Венесуэла) – золото в тройном прыжке в Токио-2020, мировой рекорд;

Элейн Томпсон (Ямайка) – золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4×100 м в Токио-2020.

Напомним, Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио побила рекорд украинки Инессы Кравец, который держался больше 20 лет.

Ранее стали известны имена номинантов на звание лучшего легкоатлета года.