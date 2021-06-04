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Проценко, Бех-Романчук и Рыжикова выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Для легкоатлеток это будет дебют в новом сезоне турнира
Легкая атлетика
13:20
Проценко, Бех-Романчук и Рыжикова выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции
Андрей Проценко в Дохе / Фото: Nikku / Xinhua

В итальянской Флоренции 10 июня пройдет третий этап Бриллиантовой лиги.

Украину на турнире представят трое легкоатлетов: Андрей Проценко в прыжках в высоту, Марина Бех-Романчук в прыжках в длину и Анна Рыжикова в беге на 400 метров с препятствиями.

Отметим, что для легкоатлеток это первый турнир серии Бриллиантовой лиги в новом сезоне.

Напомним, что Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Словакии, а Проценко также показал третий результат на прошлом этапе турнира Бриллиантовой лиги, который прошел в Дохе.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Андрей Проценко Марина Бех-Романчук Анна Рыжикова Бриллиантовая лига

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