Проценко, Бех-Романчук и Рыжикова выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Для легкоатлеток это будет дебют в новом сезоне турнира

Андрей Проценко в Дохе / Фото: Nikku / Xinhua

В итальянской Флоренции 10 июня пройдет третий этап Бриллиантовой лиги.



Украину на турнире представят трое легкоатлетов: Андрей Проценко в прыжках в высоту, Марина Бех-Романчук в прыжках в длину и Анна Рыжикова в беге на 400 метров с препятствиями.

Отметим, что для легкоатлеток это первый турнир серии Бриллиантовой лиги в новом сезоне.

Напомним, что Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Словакии, а Проценко также показал третий результат на прошлом этапе турнира Бриллиантовой лиги, который прошел в Дохе.