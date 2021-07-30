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Проценко не взял 2.28 и остался без финала Олимпиады-2020

С результатом 2.25 украинец завершил квалификацию 14-м
Olympics Токио-2020
08:07
Проценко не взял 2.28 и остался без финала Олимпиады-2020
Андрей Проценко / Фото: Getty Images

Завершилась квалификация олимпийского турнира по прыжкам в высоту среди мужчин.

Единственный представитель Украины Андрей Проценко не сумел преодолеть предварительный раунд. Проценко с результатом 2.25 оказался вне первых двенадцати атлетов, которые преодолели планку 2.28. Отметим, что лучший результат сезона у украинца на открытом воздухе – 2.30, который позволил бы ему стать первым.

Напомним, что три украинских легкоатлета были отстранены накануне Игр.

Олег Шумейко-младший
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Андрей Проценко Токио-2020

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