Проценко – о травме ахилла: «Был период, когда не мог ходить, однако сейчас могу соревноваться в полную силу»

Фото: facebook.com/UkrainianAthletics

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко дал комментарий после победы на чемпионате Украины по легкой атлетике:



На 2,31 м хоть планка и не устояла, но выполнил хорошую попытку, после чего решил дальше не прыгать – все же основной турнир сезона впереди и есть куда готовиться.

Проблемы с ахиллом еще дают о себе знать, однако сейчас по крайней мере могу соревноваться в полную силу. Это уже не то, что было зимой. Но тогда сверху наложились еще и проблемы со спиной.

Был период, когда не мог ходить. Это произошло как раз за четыре или пять дней до чемпионата Европы в помещении, поэтому отказался от участия в нем. Через пару дней стало лучше, хотя я еще не тренировался. Решили целенаправленно готовиться к летнему сезону.

Кто будет основным соперником на Олимпийских играх? Собственно, все те же, кто прыгал и в предыдущие годы. Хотя не исключаю, что может добавиться и кто-то новый.