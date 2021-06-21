Проценко – о травме ахилла: «Был период, когда не мог ходить, однако сейчас могу соревноваться в полную силу»
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко дал комментарий после победы на чемпионате Украины
по легкой атлетике:
Можно сказать, что соревнования проходили по плану. Единственное, немного не удавались две первые попытки на 2,26, но в третьей собрался и таки преодолел их.
На 2,31 м хоть планка и не устояла, но выполнил хорошую попытку, после чего решил дальше не прыгать – все же основной турнир сезона впереди и есть куда готовиться.
Проблемы с ахиллом еще дают о себе знать, однако сейчас по крайней мере могу соревноваться в полную силу. Это уже не то, что было зимой. Но тогда сверху наложились еще и проблемы со спиной.
Был период, когда не мог ходить. Это произошло как раз за четыре или пять дней до чемпионата Европы в помещении, поэтому отказался от участия в нем. Через пару дней стало лучше, хотя я еще не тренировался. Решили целенаправленно готовиться к летнему сезону.
Кто будет основным соперником на Олимпийских играх? Собственно, все те же, кто прыгал и в предыдущие годы. Хотя не исключаю, что может добавиться и кто-то новый.
Напомним, что Ярослава Магучих выиграла чемпионат Украины с лучшим результатом в сезоне.
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