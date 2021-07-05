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Проценко будет единственным украинцем на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Шестой этап турнира пройдет 9 июля
Легкая атлетика
19:00
Проценко будет единственным украинцем на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Андрей Проценко / Фото: Nikku / Xinhua

9 июля в Монако пройдет шестой этап Бриллиантовой Лиги. Украину представит лишь один спортсмен – Андрей Проценко выступит в прыжках в высоту.

Отметим, что это уже третье выступление на Diamond League для Проценко. Ранее Андрей завоевал бронзу в Дохе, Катар, а на этапе во Флоренции, Италия, с лучшим результатом сезона (2,30 м) остановился в шаге от пьедестала.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция, Ярослава Магучих установила лучший рекорд сезона в мире, а Анна Рыжикова обновила национальный рекорд Украины.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Андрей Проценко Бриллиантовая лига

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