Проценко будет единственным украинцем на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Шестой этап турнира пройдет 9 июля

Андрей Проценко / Фото: Nikku / Xinhua

9 июля в Монако пройдет шестой этап Бриллиантовой Лиги. Украину представит лишь один спортсмен – Андрей Проценко выступит в прыжках в высоту.



Отметим, что это уже третье выступление на Diamond League для Проценко. Ранее Андрей завоевал бронзу в Дохе, Катар, а на этапе во Флоренции, Италия, с лучшим результатом сезона (2,30 м) остановился в шаге от пьедестала.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция, Ярослава Магучих установила лучший рекорд сезона в мире, а Анна Рыжикова обновила национальный рекорд Украины.