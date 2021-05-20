Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша не выступит на Играх в Токио

Кенийский легкоатлет с 2017 года не принимал участие в турнирах

Дэвид Рудиша / Фото - eurosport Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 м, кенийский легкоатлет Дэвид Рудиша не примет участие в Олимпийских играх-2020 в связи с травмой подколенного сухожилия. Об этом в интервью Yahoo сообщил представитель Рудиши.



«Он пока обдумывает свой следующий шаг, будь то завершение карьеры или продолжение тренировок. Он мотивирован на Олимпийские игры, но сложно сказать, будет ли он по-настоящему мотивирован на чемпионат мира. А если заговорить об Олимпиаде, у него горят глаза. Ему просто надо обдумать следующий шаг, и он должен быть свободен в принятии решения».



Отметим, Рудише принадлежит мировой рекорд на 800-метровке (1.40,91), однако с 2017 года он не выступал на официальных стартах.



Напомним, 23 мая в английском Гейтсхеде состоится первый этап сезона Бриллиантовой лиги.



Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 м, кенийский легкоатлетне примет участие в Олимпийских играх-2020 в связи с травмой подколенного сухожилия. Об этом в интервьюсообщил представитель Рудиши.Отметим, Рудише принадлежит мировой рекорд на 800-метровке (1.40,91), однако с 2017 года он не выступал на официальных стартах.Напомним, 23 мая в английском Гейтсхеде состоится первый этап сезона Бриллиантовой лиги. На турнире выступят трое украинских легкоатлеток

Владимир Кириченко