Российские штрафы пойдут на увеличение призовых на чемпионатах мира
Международная ассоциация легкоатлетических федераций увеличит на миллион долларов суммы призовых на двух следующих чемпионатах мира. Мировые форуму пройдут в Юджине в 2022 году и в Будапеште в 2023.
Глава World Athletics Себастьян Коу сообщил порталу AFP, что источником прибыли являются штрафы, которые выплачивает Всероссийская федерация легкой атлетики.
«Это 44 дисциплины, около 23 тысяч долларов за дисциплину.
Средства выделяются из штрафа, который заплатила Российская Федерация. Я был очень заинтересован в том, чтобы эти деньги были возвращены в руки чистых спортсменов. В последние полтора года им было довольно тяжело.
Когда мы получили деньги от Российской федерации, интуиция подсказала, что их нужно распределить с пользой»
На чемпионате Украины Ярослава Магучих показала свой лучший результат сезона, а Михаил Кохан установил личный рекорд.