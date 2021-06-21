Российские штрафы пойдут на увеличение призовых на чемпионатах мира

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций увеличит на миллион долларов суммы призовых на двух следующих чемпионатах мира. Мировые форуму пройдут в Юджине в 2022 году и в Будапеште в 2023.

Глава World Athletics Себастьян Коу сообщил порталу AFP, что источником прибыли являются штрафы, которые выплачивает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Средства выделяются из штрафа, который заплатила Российская Федерация. Я был очень заинтересован в том, чтобы эти деньги были возвращены в руки чистых спортсменов. В последние полтора года им было довольно тяжело.

Когда мы получили деньги от Российской федерации, интуиция подсказала, что их нужно распределить с пользой»