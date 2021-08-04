Рыжикова: «Бронза европейки? Стыдно за свою страну»

Украинка показала пятый результат в финале ОИ-2020, но посетовала на недостаточную поддержку со стороны государства

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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова в эфире «UA:Перший» прокомментировала свое пятое место в финале Олимпийских игр-2020 в беге на 400 м с барьерами:

«Здесь сложилось, я выложилась на все проценты, боролась. Не могу сказать, что где-то себя пожалела или допустила ошибки. Это очень высокий результат и высокая конкуренция. Понимаю, что нет медали и завтра обо мне забудут. Но 5-е место – это круто и важный результат для меня. Хотелось еще немного отодвинуть национальный и свой личный рекорд. Но это уже такие секунды, когда ты не можешь их показывать каждый раз. Сегодняшний результат тоже очень высокий, чтобы все понимали. Не скажу, что очень истощена. Но Олимпийские игры совсем другие соревнования, психологически трудно. Сделала все, что смогла и это действительно так. Знаю, что девушки-американки на другом уровне бегут, у них высокая конкуренция между собой. Ожидала, что будет мировой рекорд. Уже после забега увидела результат».

Также Рыжикова эмоционально поделилась мнением о том, что единственным призером ОИ в ее забеге из Европы стала представительница Нидерландов Фемке Бол:

«Бронза европейки? Стыдно за свою страну, но когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер и семья, то на них работает целая команда. Фемке Бол – очень сильная и как человек очень хорошая, она тренируется и работает. Но когда я сама себе ищу все, средства восстановления, делаю все с тренерами и людьми, которых сама нашла. Так они за этим не задумываются, на них работают институты, это научный подход. Это может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, но правда жизни такова. Не скажу, что я слабая психологически, но восстанавливалась все время, чтобы выспаться и восстановить мышцы. Разговаривала с мужем, он меня поддерживает. Родители очень переживают за меня, позвоню им. Париж-2024? Поговорим уже после этого сезона».

Напомним, впервые в истории в финале Олимпиады на дистанции 400 м с барьерами выступили сразу две украинки. Помимо Рыжиковой – это была Виктория Ткачук, которая показала обновила личный рекорд.