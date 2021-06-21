Рыжикова с олимпийским нормативом стала чемпионкой Украины в беге на 400 м
Рыжикова: «Делаю все, чтобы на Олимпийских Играх показать высокий результат»
Украинская легкоатлетка стала чемпионкой Украины в беге на 400 м
18:42
Фото: facebook.com/UkrainianAthletics
Анна Рыжикова
прокомментировала победу на чемпионате Украины в беге на 400 метров.
Результаты, которые показываю, были запланированы. Моя основная дистанция – 400 метров с барьерами. Именно их буду бежать на Олимпийских играх, и все делается, в первую очередь, именно для высокого результата на них.
Все хотели показать высокие результаты, а дальше развивать форму и, думаю, в Токио эстафета будет иметь хороший вид.
Напомним, что Рыжикова завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.
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