Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
Это уже вторая медаль Анны в сезоне
1 июля 22:59
Анна Рыжикова / Фото: АР
На этапе Бриллиантовой лиги в норвежском Осло Анна Рыжикова
завоевала серебро в беге с барьерами на 400 метров.
На этой же дистанции третьей стала Виктория Ткачук.
Первую позицию в забеге завоевала нидерландка Фемке Бол.
Отметим, что в нынешнем сезоне на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова также была второй после Бол.
Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия. Бег на 400 м с барьерами. Женщины
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,33 с
2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,15 с
3. Виктория Ткачук (Украина) – 54,62 с
Комментарии 0