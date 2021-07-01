Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло

Это уже вторая медаль Анны в сезоне





Анна Рыжикова / Фото: АР

На этапе Бриллиантовой лиги в норвежском Осло Анна Рыжикова завоевала серебро в беге с барьерами на 400 метров.



На этой же дистанции третьей стала Виктория Ткачук.

Первую позицию в забеге завоевала нидерландка Фемке Бол.

Отметим, что в нынешнем сезоне на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова также была второй после Бол.

Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия. Бег на 400 м с барьерами. Женщины

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,33 с

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,15 с

3. Виктория Ткачук (Украина) – 54,62 с