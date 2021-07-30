Рыжикова: «На предыдущих Олимпиадах моего личного рекорда хватило бы для медали, но на этой – нужно бежать быстрее»

Украинская бегунья – о целях на Токио-2020

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Украинская бегунья Анна Рыжикова поделилась ожиданиями от выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Вы набрали неплохую форму: установили личный рекорд в беге на 400 м с барьерами, установили национальный рекорд. Сил на Олимпиаду хватит?

Не хочется загадывать, но уставшей я себя точно не чувствую. Наоборот, пришел азарт, интересно узнать, на что способен мой организм. Но это же Олимпийский год, все блещут результатами. Мы готовимся подойти в лучшей форме к главному старту сезона.

Как думаете, хватит ли вам показателя национального рекорда для медали в Токио?

На предыдущих Олимпиадах хватило бы, на этой – нужно бежать быстрее. Конкуренция сейчас рекордно высокая.

Помимо индивидуальных 400 метров, будете ли вы бежать в эстафете 4х400?



Да, расписание позволяет бежать и в эстафете. Если все будет нормально, то меня включат в состав команды.

Кого считаете своими основными конкурентками в борьбе за медали?



Очень сильны американки, две рекордсменки мира Далайле Муххамад и Синди Маклафлин. Из европеек отмечу Фемке Бол из Нидерландов. В этом сезоне она бьет рекорд за рекордом, еще не проиграла ни одного старта.

Национальный рекорд Рыжикова установила на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Позже украинка призналась, что не ожидала от себя такого результата.

Свои выступления в Токио Рыжикова начнет 31 июля.