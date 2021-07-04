Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»
Украинская бегунья Анна Рыжикова прокомментировала свое выступление на шестом этапе Бриллиантовой лиги, где она стала третьей, а также обновила национальный рекорд Украины в беге на 400 метров с барьерами:
«До сих пор не верю, что мне удалось установить национальный рекорд, это было очень неожиданно для меня. Был очень крутой забег, сильная конкуренция. Это способствовало такому высокому результату.
Да, я знала, что готова бежать по личному рекорду, но, чтобы настолько... Спасибо всем, кто за меня болел, кто поддерживал. Это очень круто.
Сейчас я еду домой, буду тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Хочется покоя после этих стартов.
Будем анализировать с тренером бег, смотреть, где еще можно что-то исправить. Ошибки есть, но я надеюсь, что смогу показать результат сильнее».
Рыжикова обновила рекорд Татьяны Терещук-Антиповой, который она установила на Олимпиаде-2004.
Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме украинская прыгунья Ярослава Магучих показала лучший результат сезона в мире.
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