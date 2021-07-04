Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»

Анна Рыжикова / gathletics.com.ua

Украинская бегунья Анна Рыжикова прокомментировала свое выступление на шестом этапе Бриллиантовой лиги, где она стала третьей, а также обновила национальный рекорд Украины в беге на 400 метров с барьерами:

Да, я знала, что готова бежать по личному рекорду, но, чтобы настолько... Спасибо всем, кто за меня болел, кто поддерживал. Это очень круто.

Сейчас я еду домой, буду тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Хочется покоя после этих стартов.

Будем анализировать с тренером бег, смотреть, где еще можно что-то исправить. Ошибки есть, но я надеюсь, что смогу показать результат сильнее».