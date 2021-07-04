Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»

Украинская бегунья стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Легкая атлетика
22:08
Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»
Анна Рыжикова / gathletics.com.ua

Украинская бегунья Анна Рыжикова прокомментировала свое выступление на шестом этапе Бриллиантовой лиги, где она стала третьей, а также обновила национальный рекорд Украины в беге на 400 метров с барьерами:

«До сих пор не верю, что мне удалось установить национальный рекорд, это было очень неожиданно для меня. Был очень крутой забег, сильная конкуренция. Это способствовало такому высокому результату.

Да, я знала, что готова бежать по личному рекорду, но, чтобы настолько... Спасибо всем, кто за меня болел, кто поддерживал. Это очень круто.

Сейчас я еду домой, буду тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Хочется покоя после этих стартов.

Будем анализировать с тренером бег, смотреть, где еще можно что-то исправить. Ошибки есть, но я надеюсь, что смогу показать результат сильнее».


Рыжикова обновила рекорд Татьяны Терещук-Антиповой, который она установила на Олимпиаде-2004.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме украинская прыгунья Ярослава Магучих показала лучший результат сезона в мире.

Источник: gathletics.com.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анна Рыжикова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
Легкая атлетика
20:01
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Легкая атлетика
2 июля 10:58
Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
Легкая атлетика
1 июля 22:59
2
Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Легкая атлетика
1 июля 10:31
Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Легкая атлетика
29 июня 20:08
Рыжикова: «Делаю все, чтобы на Олимпийских Играх показать высокий результат»
Рыжикова: «Делаю все, чтобы на Олимпийских Играх показать высокий результат»
Легкая атлетика
21 июня 18:42

Новости: Легкая атлетика

Магучих: «Надеюсь взять высоту 2,07 и медаль на Олимпийских Играх-2020»
Магучих: «Надеюсь взять высоту 2,07 и медаль на Олимпийских Играх-2020»
22:41
Магучих – впереди планеты всей. Видео прыжка, который принес украинке победу
Магучих – впереди планеты всей. Видео прыжка, который принес украинке победу
22:24
Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»
Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»
22:08
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:13
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
20:01
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
19:38
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
2 июля 22:12
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
2 июля 10:58
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
2 июля 10:18
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости