Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Украинская легкоатлетка – о серебре на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
10:58
Анна Рыжикова и Фемке Бол / Фото - TwitterУкраинская легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась эмоциями после завоевания серебра в беге с барьерами на 400 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия).
Цитирует Рыжикову пресс-служба ФЛАУ.
«Очень рада установить личный рекорд. Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать. Есть ошибки, которые можно исправить, чтобы бежать быстрее. Надеюсь, сделаю это в ближайшее время. Была классная погода, все способствовало тому, чтобы показывать быстрые секунды. Конкуренция была сильной. Девушки сражаются за личные и национальные рекорды, не хочется им проигрывать. Хочется показывать лучшие результаты».
Напомним, что в нынешнем сезоне на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова также была второй.