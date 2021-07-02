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Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»

Украинская легкоатлетка – о серебре на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Легкая атлетика
10:58
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Анна Рыжикова и Фемке Бол / Фото - Twitter
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась эмоциями после завоевания серебра в беге с барьерами на 400 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия). 

Цитирует Рыжикову пресс-служба ФЛАУ.

«Очень рада установить личный рекорд. Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать. Есть ошибки, которые можно исправить, чтобы бежать быстрее. Надеюсь, сделаю это в ближайшее время. Была классная погода, все способствовало тому, чтобы показывать быстрые секунды. Конкуренция была сильной. Девушки сражаются за личные и национальные рекорды, не хочется им проигрывать. Хочется показывать лучшие результаты».


Напомним, что в нынешнем сезоне на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова также была второй.
Владимир Кириченко
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Теги

Анна Рыжикова Бриллиантовая лига

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