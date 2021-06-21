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Рыжикова с олимпийским нормативом стала чемпионкой Украины в беге на 400 м

Анна установила личный рекорд в этой дисциплине
Легкая атлетика
17:39
Рыжикова с олимпийским нормативом стала чемпионкой Украины в беге на 400 м
Фото: facebook.com/UkrainianAthletics

Анна Рыжикова финишировала первой на чемпионате Украины в беге на 400 м.

Рыжикова выполнила олимпийский норматив с личным рекордом. 

Напомним, что Рыжикова завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.

Чемпионат Украины по легкой атлетике, бег на 400 м, женщины

1. Анна Рыжикова – 51,21 с

2. Катерина Климюк – 51,89

3. Алина Логвиненко – 52,60

Напомним, что Марина Бех-Романчук стала лучшей на чемпионате Украины по прыжкам в длину.

Олег Шумейко-младший
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Анна Рыжикова Токио-2020

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