Мазур и Проценко стали чемпионами Украины
Рыжикова с олимпийским нормативом стала чемпионкой Украины в беге на 400 м
Анна установила личный рекорд в этой дисциплине
17:39
Фото: facebook.com/UkrainianAthletics
Анна Рыжикова финишировала первой на чемпионате Украины в беге на 400 м.
Рыжикова выполнила олимпийский норматив с личным рекордом.
Напомним, что Рыжикова завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.
Чемпионат Украины по легкой атлетике, бег на 400 м, женщины
1. Анна Рыжикова – 51,21 с
2. Катерина Климюк – 51,89
3. Алина Логвиненко – 52,60
Напомним, что Марина Бех-Романчук стала лучшей на чемпионате Украины по прыжкам в длину.
Комментарии 0