Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
Ткачук с лучшим результатом сезона вошла в топ-5
20:01
Фото: facebook.com/UkrainianAthletics
Анна Рыжикова поднялась на пьедестал Бриллиантовой лиги в беге на 400 м с барьерами.
Рыжикова с национальным рекордом Украины – 52,96 с – стала третьей на этапе в Стокгольме, Швеция. Виктория Ткачук с лучшим личным результатом сезона (54,39 с) финишировала в первой пятерке. Отметим, что победитель 21-летняя Бол Фемке установила новый рекорд Бриллиантовой лиги – 52,37 с.
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Напомним, что Ярослава Магучих победила в Стокгольме с лучшим результатом сезона в мире.