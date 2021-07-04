Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины

Ткачук с лучшим результатом сезона вошла в топ-5

Фото: facebook.com/UkrainianAthletics





Анна Рыжикова поднялась на пьедестал Бриллиантовой лиги в беге на 400 м с барьерами.

Рыжикова с национальным рекордом Украины – 52,96 с – стала третьей на этапе в Стокгольме, Швеция. Виктория Ткачук с лучшим личным результатом сезона (54,39 с) финишировала в первой пятерке. Отметим, что победитель 21-летняя Бол Фемке установила новый рекорд Бриллиантовой лиги – 52,37 с.

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Напомним, что Ярослава Магучих победила в Стокгольме с лучшим результатом сезона в мире.