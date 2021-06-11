Пташкина победила на турнире в Коппенгагене, Левченко стала третьей в Турку
Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук стала третьей на этапе Diamond League
Анна показала свой лучший результат в секторе бега с барьерами
07:23
Анна Рыжикова / фото - НОК
Бронзовый призер чемпионата Европы Анна Рыжикова завоевала серебряную медаль в беге с барьерами на 400 метров этапа Diamond League во Флоренции. С лучшим личным результатом сезона – 54,19 украинка уступила лишь Фемке Бол, которая установила рекорд Нидерландов с временем – 53, 44.
Чемпионка Европы Марина Бех-Романчук стала в Италии третьей в секторе прыжков в длину. Хмельничанка уступила 3 сантиметра Малайке Михамбо и покинула Италию с бронзой и результатом – 6,79.
Ранее на турнире в Финляндии лучшим в прыжках в длину стал Владислав Мазур.