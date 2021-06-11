Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук стала третьей на этапе Diamond League

Анна показала свой лучший результат в секторе бега с барьерами

Анна Рыжикова / фото - НОК

Бронзовый призер чемпионата Европы Анна Рыжикова завоевала серебряную медаль в беге с барьерами на 400 метров этапа Diamond League во Флоренции. С лучшим личным результатом сезона – 54,19 украинка уступила лишь Фемке Бол, которая установила рекорд Нидерландов с временем – 53, 44.

Чемпионка Европы Марина Бех-Романчук стала в Италии третьей в секторе прыжков в длину. Хмельничанка уступила 3 сантиметра Малайке Михамбо и покинула Италию с бронзой и результатом – 6,79.

Ранее на турнире в Финляндии лучшим в прыжках в длину стал Владислав Мазур.