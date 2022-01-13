Саладуха: «Школы высшего спортивного мастерства находятся под угрозой ликвидации»
Саладуха: «22 января я официально попрощаюсь со спортивной карьерой»
Украинская легкоатлетка в 2012 году выигрывала бронзу Олимпийских игр
09:58
Ольга Саладуха / Фото - sport.bigmir.netТитулованная украинская легкоатлетка, а ныне депутат Верховной Рады Ольга Саладуха в Facebook анонсировала завершение спортивной карьеры.
«22 января будет особенным днем – я официально попрощаюсь со спортивной карьерой. Решение, которое рано или поздно придется принимать каждому спортсмену. Оно неизбежно и знаменует новый этап жизни. Произойдет это на детских соревнованиях по прыжкам на Кубок «Белой Пантеры». Очень символично, потому что мы – опытные спортсмены – передаем эстафету молодежи и верим, что за ними победное будущее».
«День обещает быть очень эмоциональным. Неудивительно, ведь я отдала спорту не только большую часть жизни, но и свое сердце. Поэтому буду очень рада видеть всех, кто поддерживает меня лично, тех, кому небезразличен детский и профессиональный спорт, кто по-настоящему болеет за Украину».
«Жду вас 22 января в Киевском легкоатлетическом манеже по адресу проспект Павла Тычины, 18. Начало мероприятия – в 11.00. Благодарна каждому, кто поможет сделать этот день еще более невероятным».
Напомним, в активе Саладухи бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне-2012 в тройном прыжке, золото и бронза чемпионата мира, серебро ЧМ в помещении, 3 золотых награды континентальных первенств, золото и бронза ЧЕ в помещении.
Ранее Саладуха сообщила, что школы высшего спортивного мастерства в Украине находится под угрозой исчезновения.
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