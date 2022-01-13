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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии даст старт Евро-2022
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03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
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02:30 Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:30 Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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19:30 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы -:- Запланирован

Саладуха: «22 января я официально попрощаюсь со спортивной карьерой»

Украинская легкоатлетка в 2012 году выигрывала бронзу Олимпийских игр
Легкая атлетика
09:58
Саладуха: «22 января я официально попрощаюсь со спортивной карьерой»
Ольга Саладуха / Фото - sport.bigmir.net
Титулованная украинская легкоатлетка, а ныне депутат Верховной Рады Ольга Саладуха в Facebook анонсировала завершение спортивной карьеры.

«22 января будет особенным днем ​​– я официально попрощаюсь со спортивной карьерой. Решение, которое рано или поздно придется принимать каждому спортсмену. Оно неизбежно и знаменует новый этап жизни. Произойдет это на детских соревнованиях по прыжкам на Кубок «Белой Пантеры». Очень символично, потому что мы – опытные спортсмены – передаем эстафету молодежи и верим, что за ними победное будущее».


«День обещает быть очень эмоциональным. Неудивительно, ведь я отдала спорту не только большую часть жизни, но и свое сердце. Поэтому буду очень рада видеть всех, кто поддерживает меня лично, тех, кому небезразличен детский и профессиональный спорт, кто по-настоящему болеет за Украину». 

«Жду вас 22 января в Киевском легкоатлетическом манеже по адресу проспект Павла Тычины, 18. Начало мероприятия – в 11.00. Благодарна каждому, кто поможет сделать этот день еще более невероятным».


Напомним, в активе Саладухи бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне-2012 в тройном прыжке, золото и бронза чемпионата мира, серебро ЧМ в помещении, 3 золотых награды континентальных первенств, золото и бронза ЧЕ в помещении.

Ранее Саладуха сообщила, что школы высшего спортивного мастерства в Украине находится под угрозой исчезновения
Владимир Кириченко
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Ольга Саладуха

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