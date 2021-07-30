Саладуха объявила о завершении карьеры

Легкоатлетка не смогла выйти в финал Токио-2020 в тройном прыжке





Ольга Саладуха / Фото: getty images

38-летняя украинская легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха прокомментировала свое неудачное выступление на Олимпийских играх в Токио и объявила о завершении карьеры.



«Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт. Пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать».

Напомним, что Саладуха не квалифицировалась в финал Олимпийских игр в тройном прыжке.

За свою долгую спортивную карьеру уроженка Донецка выигрывала бронзу Олимпийских игр в Лондоне-2012, становилась чемпионкой мира-2011 и трижды была лучшей в тройном прыжке в Европе (2010, 2012, 2014).