Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Саладуха объявила о завершении карьеры
Легкоатлетка не смогла выйти в финал Токио-2020 в тройном прыжке
18:35
Ольга Саладуха / Фото: getty images
38-летняя украинская легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха
прокомментировала свое неудачное выступление на Олимпийских играх в Токио и объявила о завершении карьеры.
«Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне.
Жаль только, что это, пожалуй, последний старт. Пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать».
Напомним, что Саладуха не квалифицировалась в финал Олимпийских игр в тройном прыжке.За свою долгую спортивную карьеру уроженка Донецка выигрывала бронзу Олимпийских игр в Лондоне-2012, становилась чемпионкой мира-2011 и трижды была лучшей в тройном прыжке в Европе (2010, 2012, 2014).
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