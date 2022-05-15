Саладуха: «Поляки запропонували провести у них чемпіонат України з легкої атлетики»

Ольга Саладуха / Фото - facebook.com/olga.saladukha

Депутат Верховної ради України і титулована легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла про стан свого виду спорту в період війни:

Як почесна віцепрезидентка ФЛАУ можете розповісти, в якому положенні в період війни перебувають справи Федерації і що з нашими спортсменами?

Десь 250 дітей, деякі з батьками, з мамами виїхали за кордон. Це я не кажуть про елітних спортсменів. Вони зараз забезпечені повністю, зараз всі знаходяться за кордоном, ще з початку березня виїхали з тренерами, готуються до змагань. Їм допомагають і спортивні клуби, і Фонд солідарності, і Міністерство. Тому що елітна провідна група у нас фінансується у повному обсязі.

І ми вже бачили Марину Бех, яка була другою на етапі Діамантової ліги. Мені дуже приємно, що потрійний стрибок отримав продовження. Скоро буде виступати Анна Рижикова.

Ми з нею спілкувалися, вона казала, що дуже хотіла виступати на чемпіонаті світу в Белграді. Однак коли почалася війна, то вона не змогла перейти ту лінію, пояснити собі як вона може тренуватися, якщо гинуть люди, деякі переховуються в сховищах. Совість їй не дозволяла. Вона не змогла виступити, відмовилася від сезону зимового і вирішила виступати влітку. Тому чекаємо її на наступному етапі Діамантової ліги.

Так що у нас все нормально. Потрібно зараз зрозуміти де у нас будуть чемпіонати України і чи будуть вони. Тому що потрібно відбиратися, формувати збірні. Деякі федерації інших країн надають нашим спортсменам можливість виступати на їх внутрішніх чемпіонатах, щоб отримати змогу виконати якийсь норматив і поїхати на чемпіонат Європи чи чемпіонат світу. Сподіваємося, що у нас будуть хороші результати.

До речі, поляки запропонували провести у них чемпіонат України з легкої атлетики. Вони готові навіть щось відшкодувати. Зараз йдуть перемовини про багатоборства, а також може бути, що і офіційний чемпіонат України пройде в Польщі. Та поки це лише обговорюється. Ми розуміємо, що це велике навантаження на Польщу. Окрім спортсменів там ще багато наших громадян, яким вони надають допомогу.