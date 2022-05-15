Саладуха: «росія вже втретє порушує олімпійське перемир’я. Ми маємо об’єднатися, щоб їх не було ніде»
Саладуха: «У нас є великий вплив, великий авторитет, упізнаваний у всьому світі – Сергій Бубка»
Депутат визнала, що він допомагає просувати питання про відсторонення росіян
11:13
Сергій Бубка і Ольга Саладуха / Фото - НОК
Депутат Верховної ради України Ольга Саладуха визнала, що авторитет президента НОК Сергія Бубки допомагає домагатися відсторонення росіян від світового спорту:
Зараз там з Вірменії, з Азербайджану запитують, чому їх не відсторонюють, оскільки у них війна, інші війни згадують. Якби у нас не було члену МОК Сергія Бубки, ми мали б такий авторитет і вплив чи не мали б?
Звичайно, у нас є вплив, у нас є великий авторитет, наш президент НОК, упізнаваний у всьому світі. Цього ніхто навіть не обговорює. Завдяки ньому ми можемо впливати. Він зараз виступав на Комісії МОК. Це всі зараз розуміють.
Я не знаю, чому азербайджанці, вірмени чи ще хтось не звертаються. Ми, як громадяни своєї країни повинні звертатися, кричати про те, що у нас відбувається, в нашій країні. Ми робили ролик до дня спорту, про білу картку, котра символізує, що спорт за мир…
Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.
Відео інтерв’ю:
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