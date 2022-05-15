Саладуха: «У нас є великий вплив, великий авторитет, упізнаваний у всьому світі – Сергій Бубка»

Депутат визнала, що він допомагає просувати питання про відсторонення росіян

Сергій Бубка і Ольга Саладуха / Фото - НОК

Депутат Верховної ради України Ольга Саладуха визнала, що авторитет президента НОК Сергія Бубки допомагає домагатися відсторонення росіян від світового спорту:

Зараз там з Вірменії, з Азербайджану запитують, чому їх не відсторонюють, оскільки у них війна, інші війни згадують. Якби у нас не було члену МОК Сергія Бубки, ми мали б такий авторитет і вплив чи не мали б?

Звичайно, у нас є вплив, у нас є великий авторитет, наш президент НОК, упізнаваний у всьому світі. Цього ніхто навіть не обговорює. Завдяки ньому ми можемо впливати. Він зараз виступав на Комісії МОК. Це всі зараз розуміють. Я не знаю, чому азербайджанці, вірмени чи ще хтось не звертаються. Ми, як громадяни своєї країни повинні звертатися, кричати про те, що у нас відбувається, в нашій країні. Ми робили ролик до дня спорту, про білу картку, котра символізує, що спорт за мир…

Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.

Відео інтерв’ю: