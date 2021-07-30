Саладухе не хватило полметра, чтобы выйти в финал ОИ-2020 в тройном прыжке

Опытная украинка завершила выступления в Токио

Ольга Саладуха / фото - Getty Images

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха не смогла пробиться в финал Олимпийских игр-2020 в Токио, Япония, в тройном прыжке.

38-летняя чемпионка мира 2011 года показала результат 13,91 метров в секторе. Минимум, необходимый для борьбы за медали – 14,40 метров.

Саладуха является бронзовом призером Олимпиады-2012 в Токио, а также депутатом Верховной Рады.

Напомним, что мировой рекорд в тройном прыжке принадлежит украинке Инессе Кравец, которая в 1995 году показала результат 15,50 метров.

Напомним, что украинец Андрей Проценко также не сумел выйти в финал прыжков в высоту.