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Саладухе не хватило полметра, чтобы выйти в финал ОИ-2020 в тройном прыжке
Опытная украинка завершила выступления в Токио
14:20
Ольга Саладуха / фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха не смогла пробиться в финал Олимпийских игр-2020 в Токио, Япония, в тройном прыжке.
38-летняя чемпионка мира 2011 года показала результат 13,91 метров в секторе. Минимум, необходимый для борьбы за медали – 14,40 метров.
Саладуха является бронзовом призером Олимпиады-2012 в Токио, а также депутатом Верховной Рады.
Напомним, что мировой рекорд в тройном прыжке принадлежит украинке Инессе Кравец, которая в 1995 году показала результат 15,50 метров.
Напомним, что украинец Андрей Проценко также не сумел выйти в финал прыжков в высоту.