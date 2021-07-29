Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе ушла на карантин в Токио-2020

Один из спортсменов команды контактировал с зараженным коронавирусом

Кертис Маршалл / фото - theguardian.com

Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе ушла на карантин на Олимпиаде-2020 в Токио из-за контакта с зараженным коронавирусом.

63 спортсмена изолированы в своих комнатах в олимпийской деревне. Среди них прыгунья в высоту Никола Макдермотт, которая взяла в этом сезоне высоту 2,01 метра и является одной из главных соперниц украинок в этом виде.

Причина – контакт прыгуна с шестом Кертиса Маршалла с американским атлетом Сэмом Кендриксом, который сегодня сдал положительный тест на коронавирус.

Спортсмены тренировались вместе. Маршалл тоже сразу сдал тест – если он окажется отрицательным, то спортсмен останется в изоляции на некоторое время, но остальная сборная сможет выступать.

За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом.